МИД Северной Македонии прокомментировал высылку российского дипломата

Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи выразил надежду, что объявление российского дипломата персоной нон грата не окажет влияния на отношения с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы рассчитываем на то, что высылка российского дипломата не окажет влияния на наши отношения с Россией», — сказал Османи.

Ранее МИД РФ пообещал принять ответные меры в связи с высылкой российского дипломата из Северной Македонии.

О высылке дипломата из страны стало известно 18 мая. Причины и подробности произошедшего пока не известны.

8 мая СМИ Чехии писали, что премьер-министр страны Андрей Бабиш попросил государства-участники Европейского союза выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату в знак солидарности с Прагой. До этого он заявлял о необходимости «успокоить» отношения с Россией.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.