МИД России пообещал ответить на высылку дипломата из Северной Македонии

МИД РФ пообещал принять ответные меры в связи с высылкой российского дипломата из Северной Македонии.

Министерство заявило, что объявление сотрудника посольства России персоной нон грата расценивается как недружественный акт.

«Решительно осуждаем подобные немотивированные действия, которые не могут не отразиться на российско-северомакедонских отношениях. Ответные меры последуют», — говорится в публикации на сайте ведомства.

О высылке дипломата из страны стало известно 18 мая. Причины и подробности произошедшего пока не известны.

8 мая СМИ Чехии писали, что премьер-министр страны Андрей Бабиш попросил государства-участники Европейского союза выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату в знак солидарности с Прагой. До этого он заявлял о необходимости «успокоить» отношения с Россией.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.