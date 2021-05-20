Лавров назвал встречу с Блинкеном конструктивной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал встречу с главой американского Госдепартамента Этони Блинкеном конструктивной. Его слова приводит ТАСС.

Встреча глав российского и американского внешнеполитических ведомств состоялась в исландском Рейкьявике, она продолжалась около двух часов.

«Беседа мне показалась конструктивной. Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы», – заявил глава МИД России.

По его словам, в ходе переговоров обсуждалась ситуацией с дипломатическим присутствием России и США. Стороны также договорились подготовить предложения для президентов стран, в частности, по вопросам стратегической стабильности.

Кроме того, Лавров и Блинкен обсудили осудили ряд международных вопросов, в том числе совместные действия по иранской ядерной сделке и Афганистану.

Перед встречей министр иностранных дел России заверил американского коллегу в готовности Москвы к откровенному и взаимоуважительному диалогу с Вашингтоном.