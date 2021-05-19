Bloomberg: США не будут вводить санкции против «Северного потока — 2»

Госдепартамент США не станет вводить санкции в отношении оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG. Об этом сказано в докладе внешнеполитического ведомства, который представили Конгрессу, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

В документе, который был представлен в среду, 19 мая, Конгрессу США, Госдеп заявляет, что Nord Stream 2 AG, согласно американским законам, занимается подпадающей под санкции деятельностью, однако Белый дом решил не накладывать ограничительные меры на оператора газопровода по причинам, связанным с национальной безопасностью.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Германии Хайко Маасом заявил, что Вашингтон выступает против «Северного потока — 2».

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента США Джо Байдена намерена отказаться от санкций против компании Nord Stream 2 AG, оператора «Северного потока – 2». По информации собеседников издания, Госдепартамент Соединенных Штатов не будет включать эту компанию в санкционные списки организаций, участвующих в строительстве российского газопровода. Они отметили, что такое решение будет обосновано «национальными интересами США».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.