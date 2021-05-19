Чешский сенатор обвинил вице-премьера во лжи о поездке в Москву

Чешский сенатор Вацлав Ласка обвинил вице-премьера страны во лжи о поездке в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Подтверждено, что господин Гамачек хотел ехать в Москву, а его утверждение о том, что это был камуфляж, является лживым», — заявил сенатор.

Отмечается, что на заседании комитета по международным делам обсуждалась планируемая, но несостоявшаяся поездка вице-премьера Чехии Яна Гамачека в Россию.

Вице-премьер Чехии 14 апреля рассказал о своей поездке в Россию — она была намечена на 19 апреля. Однако 17 апреля он вместе с премьером Андреем Бабишем выступили с заявлением о взрывах на складе с оружием во Врбетице в 2014 году.

По словам Ласки, чешские политики высказали недоумение по поводу того, что чиновник собирался ехать в Москву, зная, что контрразведка и полиция подозревают в организации инцидента агентов российских спецслужб.

В ответ Гамачек заявил, что сообщение о намерении посетить Россию было «камуфляжем» — оно должно было отвлечь внимание Москвы перед готовящимся обращением и высылке из Чехии российских дипломатов.

При этом руководство Национального центра по борьбе с оргпреступностью 17 мая начало расследование обстоятельств несостоявшегося визита Гамачека в Россию.

В апреле власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. Высылаемые якобы были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием — были причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице. Москва отвергла обвинения, а в качестве ответной меры МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.