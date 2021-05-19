Израиль обвинил китайский государственный телеканал в антисемитизме

Посольство Израиля в Пекине обвинило китайский государственный телеканал CCTV в «вопиющем антисемитизме», сообщает американский телеканал ABC.

«Мы потрясены, увидев вопиющий антисемитизм, выраженный в официальных китайских СМИ», — написали в Twitter представители дипмиссии.

Израильское посольство возмутило заявление ведущего Чжэна Цзюньфэня о том, что у Израиля в США существует мощное лобби, которое воздействует на внешнюю политику Соединенных Штатов. Кроме того Чжэн назвал евреев доминирующими в финансовом секторе США.

Китайский ведущий обвинил Соединенные Штаты в том, что они используют Израиль в качестве плацдарма на Ближнем Востоке для борьбы с движением панарабизма.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что не знаком с данными высказываниями.

«Китай неоднократно заявлял о своей позиции по палестино-израильской ситуации», — ответил Чжао на вопрос о заявлении на телевидении.

Китайская Народная Республика и Израиль официально установили дипломатические взаимоотношения в 1992 году.

Ранее Human Rights Watch назвал апартеидом политику Израиля в отношении палестинцев.