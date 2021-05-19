В МИД рассказали, что мешает согласию России на саммит Путина и Байдена

Замглавы МИД Сергей Рябков пояснил, что мешает России окончательно согласиться на проведение совместной встречи президента Владимира Путина с лидером США Джо Байденом. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Нам мешает, строго говоря, незавершенность нашего анализа того, как заявления США соответствуют их практическим действиям. Это единственная помеха», — сказал замглавы МИД.

При этом, по словам Рябкова, договоренности по проведению встречи президентов все же могут быть достигнуты в ближайшее время, и МИД сообщит о них.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча американского президента Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина может состояться в предстоящие недели.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил «не гадать на кофейной гуще», где Путин встретится с Байденом.

В апреле президент Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Позже американский лидер заявил, что встреча может состояться в июне. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, главной темой саммита лидеров двух стран должна стать стратегическая стабильность.