Лукашенко заявил, что опытные спецслужбы работают против властей Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против властей страны работают спецслужбы с большим опытом. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

Глава государства на заседании Совета безопасности заявил, что в связи с такой угрозой ни в коем случае нельзя расслабляться.

По словам Лукашенко, белорусские службы «вообще еще младенцы» по сравнению с этими опытными службами, однако, отметил он, республика сможет со всем справиться, если не расслабится. Он добавил, что на стороне Белоруссии — правда и подавляющее большинство людей.

Президент заявил, что попытка мятежа в стране в форме блицкрига, как и многие последующие его этапы, была преодолена.

«Сегодня [граждане] поняли, чего хотели те, кто вывалил тогда, в августе месяце, на улицы, видели, как они действовали. Сегодня уже и мы, и они убеждены, что хотели от нас», — подытожил политик.

Ранее Лукашенко заявил, что спецслужбы республики выявили причастных к подготовке государственного переворота в том числе благодаря помощи обычных граждан.

17 апреля в ФСБ сообщили о задержании двух человек, готовивших переворот в Белоруссии. По заявлению спецслужб, переворот планировалось осуществить в Минске 9 мая во время парада Победы.

Перед этим Лукашенко рассказал о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей. По его словам, к подготовке покушения и госпереворота причастны американские спецслужбы.