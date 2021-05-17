Суд в Испании закрыл дело о «вмешательстве России» в каталонский кризис

Национальная судебная коллегия Испании закрыла дело о предполагаемом вмешательстве России в каталонский сепаратистский кризис. Об этом сообщила газета Diario.

Отмечается, что суд принял соответствующее решение в связи с тем, что не удалось найти какие-либо доказательства о возможном вмешательстве. Следственное дело было открыто в ноябре 2019 года после отчета полиции, в котором содержались данные о якобы вмешательстве Российской Федерации в каталонский кризис. Спустя девять месяцев суд принял решение завершить расследование с учетом позиции прокуратуры.

Согласно информации издания, заместитель прокурора национальной судебной коллегии Мигель Анхель Карбальо раскритиковал правоохранителей за то, что на тот момент они предоставили показания лишь одного осведомителя и ссылки на сведения, распространенные в средствах массовой информации. Карбальо заявил, что необходимо прекратить расследование, запрошенное полицией, и рекомендовал закрыть дело.

21 ноября 2019 года в газете El Pais появилась публикация с утверждением, что в Испании приступили к расследованию из-за возможной деятельности в Каталонии в разгар кризиса группы, якобы имеющей отношение к российским спецслужбам. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала нездоровым интерес некоторых испанских СМИ к теме якобы имевшего место влияния российского государства на кризис в Каталонии.