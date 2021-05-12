Пресс-секретарь посольства США подтвердила, что объявлена персоной нон грата в России

Пресс-секретарь американского посольства в Москве Ребекка Росс подтвердила информацию о том, что она фигурирует в списке из десяти дипломатов США, объявленных в России персонами нон грата, передает ТАСС.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что власти России приняли решение выслать пресс-секретаря посольства Соединенных Штатов в Москве Ребекку Росс. До этого дипломатический источник заявил в интервью ТАСС, что Соединенные Штаты без объяснения причины более шести месяцев отказываются впустить на свою территорию подготовленного для работы в посольстве России пресс-секретаря.

«Росс утвердительно ответила на соответствующий вопрос», — говорится в сообщении.

По данным агентства. российский список был составлен в ответ на аналогичные действия Вашингтона.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. После этого российская сторона вручила заместителю посла США в России ноту об объявлении десяти сотрудников американского посольства персонами нон грата.