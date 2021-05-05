Неформальный саммит ЕС обсудит подозрения в адрес РФ по Врбетице

Чехия вынесет на обсуждение свои подозрения в адрес России по поводу взрывов во Врбетице на неформальном саммите ЕС, который состоится 8 мая в Порту. Об этом сообщил дипломатический источник в Брюсселе, пишет ТАСС.

«Чехия намерена вынести на обсуждение неформальной встречи лидеров ЕС вопрос о подрывных действиях России во Врбетице», — сказал он.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что убедил министра юстиции страны Марию Бенешову в существовании единственной версии происшествия со взрывами в Врбетице.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.