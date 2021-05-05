Меркель заявила, что у ФРГ и США нет общей оценки по «Северному потоку — 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что проект «Северный поток — 2» является тем вопросом в отношениях между трансатлантическими партнерами, по которому общая оценка отсутствует. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Важно, чтобы и в будущем мы продолжали обмен по вопросам трансатлантического партнерства, которые, возможно, не сразу ведут к общей оценке», — сказала политик в ходе своего выступления на конгрессе «За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство», который организовал немецкий консервативный альянс ХДС/ХСС.

По ее словам, к ним в настоящее время относится тема этого трубопровода.

«Для меня важно в этой связи, что в отношении именно Украины у нас есть общая политика и что Украина, прежде всего, в вопросах поставок или транзита газа остается важным партнером», — добавила Меркель.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с главой МИД Германии Хайко Маасом заявил о твердой позиции Вашингтона против газопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.