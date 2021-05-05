Австрийцы обвинили Евросоюз в предвзятости к России

Читатели австрийской газеты раскритиковали антироссийскую политику Европейского союза, заявив, что Брюссель действует предвзято в отношении России. Об этом сообщает Der Standard.

«Сначала годами гадят России, получив указание из Вашингтона, а потом обижаются, что Россия на это реагирует», — подчеркнул один из читателей.

По словам другого пользователя, в связи со сложившейся ситуацией вполне понятно, что в России не будут терпеть санкции, эмбарго и оскорбления со стороны Соединенных Штатов.

Кроме того, они напомнили, что в других ситуациях, например, когда «США и Англия, вопреки международному праву, напали на Ирак и разгромили его в пух и прах из-за каких-то ложных слухов», никаких санкций введено не было.

«Захват территорий Палестины — тоже никаких санкций. Саудовская Аравия — никаких санкций, пока на куски не порезали журналиста, но и тогда санкции были просто смешными. До сих пор нет никаких санкций из-за Ассанжа. Пыточные тюрьмы на Кубе и даже в ЕС — никаких санкций. Давайте же поаплодируем последовательности ЕС и его ценностям! Вот так ЕС заслуживает уважения в мире и хочет, чтобы его воспринимали как сильного и объективного партнера», — подытожили читатели.

Ранее в Евросоюзе заявили, что они оставляют за собой право предпринять ответные меры после объявления Россией о введении санкций.

30 апреля в министерстве иностранных дел России сообщили, что вводятся ограничения на въезд в отношении восьми граждан стран-членов ЕС и представителей официальных структур Евросоюза.

Под ограничения со стороны Москвы попали Ивар Аболиньш (председатель Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ), Марис Балтиньш (директор Центра государственного языка Латвийской Республики), Жак Мэр (член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы) и Йорг Раупах (руководитель прокуратуры Берлина, Федеративная Республика Германия).