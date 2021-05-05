Президент Болгарии распускает парламент спустя месяц после выборов
Президент Болгарии Румен Радев в заявлении в эфире Болгарского национального радио заявил о роспуске избранного 4 апреля Народного собрания и назначении выборов на 11 июля.
«На следующей неделе я своим указом распущу Народное собрание и назначу служебное правительство. В этой ситуации ожидается, что выборы состоятся 11 июля», — заявил Радев.
Такое решение Радев принял после отказа Корнелии Ниновой, лидера Болгарской социалистической партии, сформировать правительство.
Согласно законам страны, президент может передать мандат на формирование правительства любой партии, имеющей представительство в парламенте, но только три раза. После трех попыток глава государства должен назначить служебное (временное) правительство до проведения новых выборов.
Ранее правящая партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» в коалиции с Союзом демократических сил победила на выборах 4 апреля.