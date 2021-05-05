Среди индийской делегации на встрече G7 найдены двое больных коронавирусом

Двое членов индийской делегации на встрече G7 оказались больны коронавирусом, сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на министра по вакцинации Великобритании Надима Захави.

Несмотря на то что Индия не является членом группы G7, ее делегация была приглашена на встречу министров иностранных дел в Лондоне. Из-за подтверждения COVID-19 у двух участников делегации все индийские дипломаты перешли на самоизоляцию.

По заявлению Надима Захави, «общественное здравоохранение Англии и команда, организующая G7, относятся к этому [к сообщениям о COVID-положительных членах делегации от Индии] очень серьезно».

С 3 по 5 мая в Лондоне проходит первая за два года очная встреча министров иностранных дел стран G7. В ней принимают участие главы МИД Великобритании, США, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии. Также на мероприятии присутствуют глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, представители Австралии, Индии, Южной Кореи, ЮАР и генсек Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Ранее глава МИД Японии призвал G7 к «солидарному подходу» в отношении России.