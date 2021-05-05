Путин выразил президенту Мексики соболезнования в связи с обрушением метромоста

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору в связи с обрушением метромоста в Мехико. Об этом сообщается в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования по поводу трагических последствий обрушения метромоста в Мехико», — говорится в тексте.

Владимир Путин попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Кроме того, российский глава пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

3 мая в 22.25 по местному времени в Мехико обрушился метромост вместе с железнодорожным составом. В результате ЧП два вагона с пассажирами рухнули с высоты около 10 метров. Под завалами оказались несколько проезжавших под мостом машин. По последним данным, погибли 27 человек.

Спасатели уже завершили поиск выживших на месте обрушения метромоста в Мехико. Мексика объявила трехдневный траур по погибшим при обрушении метромоста.