Глава МИД Японии призвал G7 к «солидарному подходу» в отношении России

Глава министерства иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги во время пленарного заседания заявил о том, что странам — участницам G7 необходимо выработать «совместный подход» в отношении России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японские средства массовой информации.

Согласно данным агентства, Мотэги подчеркнул, что правительство Японии очень обеспокоено по поводу ситуации с правами человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, а также по поводу односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

Кроме того, министр отметил, что на сегодняшний день очень важно усиление сотрудничества G7 и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) для реализации концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Также он добавил, что решение Великобритании пригласить на встречу глав МИД Группы семи представителей Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генерального секретаря АСЕАН Лим Джок Хоя в рамках растущей заинтересованности мирового сообщества в происходящем в Индо-Тихоокеанском регионе является «своевременным».

Ранее высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США рассказал, что министры иностранных дел государств, которые входят в Группу семи (G7), в ходе встречи потратили полтора часа на обсуждение России.

С 3 по 5 мая в Лондоне проходит первая за два года очная встреча министров иностранных дел стран G7. В ней принимают участие главы МИД Великобритании, США, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии. Также на мероприятии присутствуют глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, представители Австралии, Индии, Южной Кореи, ЮАР и генсек Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).