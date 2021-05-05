В Кремле подтвердили встречу Путина и президента Таджикистана накануне Дня Победы

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон встретятся в Москве в субботу, 8 мая. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, в ходе встречи главы государств обсудят ситуацию на границе Таджикистана и Киргизии.

«Да. Переговоры планируются накануне Дня Победы в Москве», — ответил Песков на вопрос, будет ли у Путина отдельная встреча с Рахмоном кроме совместного участия в праздничных мероприятиях по случаю 9 мая.

Других деталей встречи Путина и Рахмона в настоящий момент не приводится.

Ранее стало известно, что таджикистанский президент приедет в российскую столицу и посетит парад Победы. Информацию подтвердили представители Рахмона.

Кроме того, президент США Джо Байден выразил надежду на встречу с лидером РФ в июне. В апреле 46-й американский глава во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране.