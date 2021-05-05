Президент Таджикистана посетит Москву в День Победы

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит российскую столицу 9 мая. Глава государства приедет в Москву и поучаствует в параде Победы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей Рахмона.

«Президент Таджикистана и сопровождающие его лица сразу после проведения торжественных мероприятий в парке Победы в Душанбе отбудут в Москву, где примут участие в параде, посвящённом 76-летию Дня Победы», — пояснили в пресс-службе.

Ранее на На Красной площади прошла вторая репетиция парада Победы. Ожидается, что в День Победы пройдут 37 парадных расчетов, всего — 12 тысяч военных. Среди них будут офицеры, сержанты и солдаты, а также слушатели и курсанты военно-учебных заведений, учащиеся суворовских военных и Нахимовского училищ и другие.

Кроме того, в Москве фейерверки в День Победы запустят с 31 точки. Ожидается, что парад 9 мая состоится с учетом всех необходимых мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией. Заполняемость на трибунах будет меньше 50%.

Ко всему прочему, президент России Владимир Путин назвал День Победы святым праздником.