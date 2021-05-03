Постпред РФ разъяснил Евросоюзу российские санкции

Постоянный представитель Владимир Чижов разъяснил Евросоюзу российские санкции, введенные в отношении восьми европейских граждан. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление российского постпредства в Брюсселе.

«Посол Чижов дал дополнительные пояснения относительно мер, объявленных Россией 30 апреля 2021 года в ответ на односторонние решения Евросоюза», — говорится в документе.

Российский дипломат подчеркнул важность выправления «нынешней нездоровой ситуации» в отношениях Москвы и Брюсселя. Российская сторона подчеркнула свою готовность работать в этом направлении.

Евросоюз, в свою очередь, выразил протест российскому постоянному представителю из-за введения Москвой санкций против восьми граждан ЕС.

Ранее в МИД России обнародовали список граждан ЕС, которым теперь нельзя приехать в РФ. Данный перечень стал ответом на введенные 2 и 22 марта Советом Евросоюза ограничения против шести россиян, уточняли в внешнеполитическом ведомстве.