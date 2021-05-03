Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу, где 3 мая отмечается 230-летие принятия конституции страны. Об этом сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.

«Владимир Зеленский примет участие в праздновании 230-летия конституции Польши, а также проведет встречи с президентом Республики Польша Анджеем Дудой и лидерами других государств», — говорится в сообщении.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что на июньском саммите НАТО будет обсуждаться дорожная карта для вступления Украины в альянс.

После польский лидер пояснил, что речь пойдет о безопасности Украины, об указании Киеву дороги, которую тот должен пройти, чтобы вступить в НАТО, а также о «дорожной карте для этого членства, которое является фундаментальным вопросом и за что Украина борется».

До этого Украинский институт будущего (UIF) совместно с «Нью Имидж маркетинг групп» провели опрос, по данным которого стало известно, что около 43% граждан Украины поддерживают идею вступления страны в НАТО.