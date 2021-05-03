НАТО обсудит дорожную карту для вступления Украины в альянс

На июньском саммите НАТО будет обсуждаться дорожная карта для вступления Украины в альянс. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, пишет РИА «Новости».

По его словам, он рассказал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о приближающейся встрече государств Центральной Европы, входящей в НАТО, которая пройдет через неделю в Бухаресте. Дуда подчеркнул, что на саммите будет затрагиваться проблема безопасности, в том числе вопрос Украины и Белоруссии.

«Во-вторых мы говорили о приближающемся саммите всего Североатлантического союза, который через полтора месяца – в середине июня состоится в Брюсселе, где эта тема с полной уверенностью тоже будет обсуждаться», — сказал Дуда.

После польский лидер пояснил, что речь пойдет о безопасности Украины, об указании Киеву дороги, которую тот должен пройти, чтобы вступить в НАТО, а также о «дорожной карте для этого членства, которое является фундаментальным вопросом и за что Украина борется».

Ранее Украинский институт будущего (UIF) совместно с «Нью Имидж маркетинг групп» провели опрос, по данным которого стало известно, что около 43% граждан Украины поддерживают идею вступления страны в НАТО.