В Одессе прокомментировали требование Киева поменять русскоязычный гимн города

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь считает, что надо внести изменения в русскоязычный гимн Одессы. Он объясняет это тем, что сейчас нарушается языковой закон, сообщает РИА «Новости».

Ранее языковой омбудсмен опубликовал годовой отчет о выполнении закона Украины про обеспечение функционирования украинского языка как государственного. Среди нарушений присутствовал факт, что гимном Одессы утверждена русскоязычная композиция «Песня об Одессе».

«Если мы действительно фиксируем нарушение, то оно должно быть исправлено. Каким образом это будут делать депутаты Одесского горсовета — я не знаю. В заключительной части отчета есть рекомендации, поэтому депутаты должны определиться для себя — это будет новый гимн, или это будет перевод, или этот гимн будет неофициальным, а официальным будет другой — это на их усмотрение, но мы должны соблюдать закон», — подчеркнул Креминь.

Он обратил внимание, что сейчас сложно сказать, какое примет решение городская власть по тексту гимна.

Мэр города Геннадий Труханов не поддержал инициативу уполномоченного. По его словам, окончательное решение нужно рассматривать в соответствии с процедурой.

«Одесский горсовет вряд ли проголосует за изменение гимна Одессы. Наш гимн нам нравится, Одессу все устраивает. Лично я не собираюсь проявлять инициативу по замене или по изменению существующего гимна Одессы», — пояснил градоначальник.

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