В МИД прокомментировали действия США в сфере ПРО

Развитие Соединенными Штатами системы глобальной противоракетной обороны привело к серьезным последствиям в сфере безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА «Новости».

По ее словам, Вашингтон таким образом провоцирует гонку вооружений, в частности, ракетных.

«Российские представители неоднократно на различных уровнях обращали внимание американской стороны на опасности, связанные с ничем не ограниченным развитием системы глобальной ПРО США. Однако наши аргументы американцы не воспринимают», — подчеркнула Захарова.

Официальный представитель ведомства напомнила, что США неоднократно отвергали возможность введения каких-либо ограничений на свою противоракетную деятельность. Кроме того, американская сторона сознательно наращивает ее, добавили в МИД.

Наращивание потенциала американской глобальной ПРО, по утверждению Захаровой, грозит «серьезными последствиями в сфере безопасности, а также идет вразрез со стратегическим балансом сил в мире».

Ранее в Пентагоне заявили, что США следят за отводом российских военных от границы с Украиной.