Пушилин отреагировал на заявление Зеленского об изменении минского формата

Слова президента Украины Владимира Зеленского об изменении минского формата представляют собой инсинуации ради пиара. Так на заявление украинского лидера отреагировал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин, передает РИА «Новости».

До этого Зеленский при посещении Херсонской области сообщил, что для решения конфликта в Донбассе параллельно «нормандскому» можно было бы создать еще один с участием заинтересованных стран.

Как считает Пушилин, подобные сообщения являются лишь «пиаром».

«С учетом того, что минские соглашения он не хочет и не может выполнить, и аргументация вся фактически иссякла, которая позволила хоть с какой-то стороны показывать в более-менее приглядном виде, Зеленский пытается теперь вообще поменять форматы», — объяснил глава самопровозглашенной ДНР.

По его словам, подобные предложения и инициативы со стороны Зеленского только уменьшают ценность его заявления.

«Не делается ничего, но есть масса заявлений, которые никак не соотносятся с реальностью», — обратил внимание Пушилин.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля прошлого года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные, а также разведывательно-диверсионные действия.

Ранее глава ДНР подтвердил готовность к диалогу с Зеленским.

До этого президент России Владимир Путин ответил на предложение Зеленского о встрече в Донбассе.