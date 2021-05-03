В Швеции захотели принять меры против России в знак солидарности с Чехией

Депутат шведского парламента Ханс Валльмарк обратился к министру иностранных дел страны Анн Линде с вопросом о принятии мер в отношении сотрудников российского посольства в знак солидарности с Чехией. Об этом сообщает RT со ссылкой на текст обращения парламентария.

Валльмарк напомнил, что Прага считает уместной высылку из стран Европейского союза и Североатлантического альянса «выявленных тайных сотрудников российских спецслужб» в рамках акции солидарности.

При этом депутат назвал «сдержанной» реакцию Стокгольма на заявления Чехии.

«Со шведской стороны также не видно никаких признаков, говорящих о реализации мер, направленных против сотрудников российского посольства», – отметил парламентарий.

Он обратился к главе МИД страны с вопросом о том, каким образом власти намерены удовлетворить просьбу чешской стороны о мерах против России.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.