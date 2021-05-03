Премьер Белоруссии оценил сроки согласования интеграционных карт с Россией

Белоруссия не ставит жестких сроков по согласованию с Россией оставшихся интеграционных карт, однако не хочет затягивать процесс, рассказал белорусский премьер-министр Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь-1».

«Думаю, это может случиться и через месяц, и через два, и через три, и через шесть. Но мы бы не хотели это откладывать в долгий ящик, но, с другой стороны, не ставим для себя каких-то жестких сроков», – заявил премьер.

Головченко добавил, что последние шесть месяцев Россия и Белоруссия сблизили позиции в большем объеме, чем за несколько предшествующих лет. При этом, по его словам, ситуация не подталкивает к срочным действиям, стороны могут двигаться в спокойном конструктивном темпе.

Кроме того, белорусский премьер отметил, что главной задачей является создание равных условий для субъектов хозяйствования. Он подчеркнул, что к этому стремятся и Минск, и Москва.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что одной из главных тем на его недавних переговорах в Москве с российским коллегой Владимиром Путиным было развитие кооперации двух стран.