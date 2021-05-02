В МВД Белоруссии заявили, что власти республики не допустят госпереворота

Власти Белоруссии не допустят государственного переворота в республике. Такое заявление в эфире телеканала СТВ сделал заместитель главы белорусского МВД и командующий внутренними войсками Николай Карпенков.

«Хочется сказать тем лицам, которые еще тешат в себе какие-то надежды (о госперевороте). Радикализировавшись, они что-либо своими агрессивными действиями смогут поменять у нас, в Республике Беларусь?», — сказал Карпенков.

Он заверил, что этого никогда не получится.

Представитель МВД считает, что белорусы не поддержат действия, которые могут привести к серьезным для страны последствиям. По его словам, «это не поддерживает» как народ, так и молодежь. «Все прекрасно увидели, к чему это может привести. Что это может привести к террористическим актам, крови, насилию, полному хаосу, к откатыванию нашей страны назад. Жить будем намного хуже, как живут в Украине», — сказал Карпенков.

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