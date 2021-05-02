США опровергли информацию об обмене задержанными с Ираном

В Госдепе заявили, что появившаяся ранее в СМИ информация о достижении договоренности между США и Ираном об обмене заключенными не соответствует действительности. Об этом сообщает Associated Press.

«Сообщения о том, что было достигнуто соглашение по обмену заключенными, не соответствуют действительности. Как мы уже говорили, мы всегда поднимаем вопросы о задержанных или пропавших без вести американцах в Иране. Мы не остановимся, пока не сможем воссоединить их с их семьями», — сообщил представитель Госдепа Нед Прайс.

Ранее телеканал al-Mayadeen, ссылаясь на источники, сообщил, что США и Иран планируют организовать обмен задержанными гражданами. По данным телеканала, задержанные иранцы помогали обходить экономическое эмбарго США.

Отмечается, что в рамках обмена гражданами США выплатят $7 млрд из замороженных иранских активов. Кроме того, Иран и Великобритания провели аналогичные переговоры, подчеркивает телеканал.