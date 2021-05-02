Президент Сирии издал указ о всеобщей амнистии

В Сирии объявлено о всеобщей амнистии. Соответствующий документ подписал президент САР Башар Асад, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно документу, под амнистию подпадают осужденные за дачу взятки, фальсификацию официальных документов, продажу наркотиков, а также несовершеннолетние правонарушители.

Настоящий указ также предполагает смягчение наказания в некоторых случаях. Речь идет, к примеру, о замене приговора к смертной казни на пожизненные каторжные работы. При этом тем, кто приговорен к пожизненным каторжным работам, сократят их срок до 20 лет.

Как отмечается, амнистия не коснется осужденных за контрабанду оружия, госизмену, шпионаж, а также терроризм, повлекший за собой человеческие жертвы.

Кроме того, в документе говорится, что люди, скрывающиеся от правосудия, могут рассчитывать на амнистию, если они сдадутся органам власти.

На прошлой неделе президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад провели переговоры, в ходе которых обсудили поставки российских вакцин от коронавируса в САР.

Ранее в марте Асад издал указ об амнистии уклонистов от воинской службы.