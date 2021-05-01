Боррель прокомментировал санкции России против Евросоюза

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прокомментировал санкции России против еврочиновников, передает РИА «Новости».

Он заявил, что действия Москвы не помешают Европейскому союзу «привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека».

Также глава евродипломатии также от имени ЕС осудил решение РФ запретить въезд восьми гражданам Европейского союза и выразил полную солидарность с попавшими под российские санкции фигурантами.

«Российские действия не помешают Европейскому союзу продолжать поддержку прав человека, демократии и международного права, а также привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека», — заявил Боррель.

Ранее Россия ввела ответные санкции против Евросоюза.