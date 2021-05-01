Боррель прокомментировал санкции России против Евросоюза
Ольга Якушева
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прокомментировал санкции России против еврочиновников, передает РИА «Новости».
Он заявил, что действия Москвы не помешают Европейскому союзу «привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека».
Также глава евродипломатии также от имени ЕС осудил решение РФ запретить въезд восьми гражданам Европейского союза и выразил полную солидарность с попавшими под российские санкции фигурантами.
«Российские действия не помешают Европейскому союзу продолжать поддержку прав человека, демократии и международного права, а также привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека», — заявил Боррель.
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