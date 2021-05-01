В МИДе выразили готовность содействовать разрешению конфликта Душанбе и Бишкека

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
РИА «Новости»

Россия готова содействовать разрешению конфликта на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА «Новости».

«Россия готова всемерно содействовать решению любых спорных вопросов политико-дипломатическими методами», — сказала Захарова.

По словам дипломата, Россия приветствует решение Киргизии и Таджикистана создать совместную рабочую группу, которая будет заниматься информационной работой с населением и мониторингом ситуации.

Ранее президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон провели телефонные переговоры, во время которых договорились создать комиссию, которая будет заниматься ревизией военной техники на границе.

28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной», который таджикская сторона считает своей территорией, киргизская — спорной. В результате столкновений с обеих сторон погибли около 40 человек, более 200 пострадали.