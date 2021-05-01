Немецкий дипломат заявил о необходимости защитить страны Европы от России

Глава Мюнхенской конференции по безопасности, германский дипломат Вольфганг Ишингер заявил, что некоторые страны Европы нуждаются в защите от России. Об этом он сказал в интервью Passauer Neue Presse.

При этом он добавил, что «устойчивая архитектура безопасности Европы» может быть создана только при участии Российской Федерации.

Он подчеркнул, что европейские государства не должны строить иллюзий, поскольку для улучшения отношений с Москвой потребуется время. По словам Ишингера, меры принуждения, в том числе санкции, могут помочь изменить российский расчет. Дипломат отметил, что эти меры должны быть обязательно связаны с предложением диалога.

Также глава Мюнхенской конференции по безопасности добавил, что для сближения России и Европейского союза необходимо, чтобы Москва проявила «готовность к деэскалации и изменению поведения». По его мнению, ответственность за улучшение отношений лежит именно на российской стороне.

Ранее главы Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента заявили, что Евросоюз оставляет за собой право ответить на санкции, введенные Россией.

30 апреля в Министерстве иностранных дел России сообщили о введении ограничений на въезд в отношении восьми граждан стран-членов Евросоюза и представителей официальных структур ЕС.