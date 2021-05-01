Путин подписал закон об отмене «дня тишины» при многодневном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий «день тишины» на многодневных выборах. Соответствующий документ представлен на официальном портале правовой информации.

В соответствии с текстом инициативы, предвыборная агитация должна быть завершена в 0.00 по местному времени в первый день голосования. При этом запрет на агитацию в день голосования остается неизменным.

Кроме того, законопроект предусматривает право в течение пяти дней обжаловать в суде решения избирательных комиссий об отказе в регистрации кандидата или списка кандидатов, если такое решение было ответом на жалобу на действия нижестоящих избиркомов.

Решение избирательной комиссии о регистрации кандидата или списка кандидатов суд не сможет отменить из-за выявленных нарушений, если избирательная комиссия ранее не оповестила кандидатов о них.

Закон вступил в силу со дня официального опубликования, 1 мая 2021 года.

Ранее Совет Федерации одобрил законопроект об отмене «дня тишины» на многодневных выборах.