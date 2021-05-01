Правительство ФРГ считает российские санкции необоснованными

Руководство Германии считает необоснованными решение МИДа России о запрете на въезд восьми должностным лицам ЕС и отдельных стран-членов ЕС, в том числе главному прокурору Берлина, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД Германии.

«Федеральное правительство однозначно отвергает запрет на въезд в Россию восьми должностным лицам Европейского союза и отдельных стран-членов ЕС, включая главного прокурора Берлина. Меры, принятые Российской Федерацией, в отличие от мер, введенных ЕС в марте против российских чиновников за серьезные нарушения прав человека, не обоснованы с точки зрения содержания. Они способствуют продолжению излишней эскалации в отношениях с Россией», — считают в немецком внешнеполитическом ведомстве.

Ранее 30 апреля в МИД России сообщили о введении ограничений на въезд в отношении восьми граждан стран-членов Евросоюза и представителей официальных структур ЕС.

Под ограничения со стороны Москвы попали Ивар Аболиньш (председатель Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ), Марис Балтиньш (директор Центра государственного языка Латвийской Республики), Жак Мэр (член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы) и Йорг Раупах (руководитель прокуратуры Берлина, Федеративная Республика Германия).

В ЕС также высказались о российских санкциях.