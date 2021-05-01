Офис Зеленского оценил марш неонацистов в Киеве 28 апреля

Офис президента Украины Владимира Зеленского в пятницу, 30 апреля, осудил прошедший в среду, 28 апреля, марш ультраправых радикалов в Киеве, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского ведомства.

«Категорически осуждаем любые проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, и попытки пересмотреть правду о Второй мировой войне. Не было и не могло быть ни одного украинского интереса в том, что нацисты пытались использовать людей на захваченных территориях ради своих целей», — заявили в офисе Зеленского.

Ранее в центре Киева украинские националисты провели «Марш вышиванок», посвященный годовщине создания дивизии СС «Галичина» в годы Второй мировой войны.

До этого окружной административный суд в Киеве признал символику дивизии нацистской.

Дивизия СС «Галичина» была создана 28 апреля 1943 года во Львове и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее возле украинского города Броды. Военнослужащие дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в том числе принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где были убиты более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия «Галичина», решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.