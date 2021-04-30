В ЕС высказались о российских санкциях

Евросоюз оставляет за собой право предпринять ответные меры после объявления Россией о введении санкций. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление глав трех европейских институтов: Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента.

«ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ на решение российских властей», — указано в документе.

В Евросоюзе подчеркнули, что считают действия России продолжением конфронтационной политики.

«Никакие санкции или угрозы не заставят Европарламент и меня перестать защищать права человека, свободу и демократию. Угрозы не заставят нас замолчать», — приводятся слова спикера Европарламента (ЕП) Давида Сассоли.

Ранее 30 апреля в МИД России сообщили о введении ограничений на въезд в отношении восьми граждан стран-членов Евросоюза и представителей официальных структур ЕС.

Под ограничения со стороны Москвы попали Ивар Аболиньш (председатель Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ), Марис Балтиньш (директор Центра государственного языка Латвийской Республики), Жак Мэр (член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы) и Йорг Раупах (руководитель прокуратуры Берлина, Федеративная Республика Германия).