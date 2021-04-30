Путин и Курц договорились об активизации экономического сотрудничества России и Австрии

Канцлер Австрии Себастьян Курц и президент России Владимир Путин во время телефонного разговора договорились активизировать экономическое сотрудничество и туристический обмен между странами после пандемии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство федерального канцлера.

«Объем торговли с Россией до пандемии составлял в 2019 году пять миллиардов евро, а российские туристы останавливались на ночь в Австрии около 1,2 миллиона раз. После окончания эпидемии необходимо быстрыми темпами активизировать этот обмен», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в Австрии подтвердили, что в ходе разговора Курц предложил рассмотреть кандидатуру Вены в качестве места проведения возможного саммита Путина с президентом США Джо Байденом.

Ранее стало известно, что Курц и Путин провели переговоры по телефону. Обсуждались темы борьбы с коронавирусом, урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, Курц подтвердил свое участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в июне.