Пресс-секретарь Зеленского написала заявление об увольнении
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель написала заявление об увольнении. Об этом рассказал советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк в интервью украинскому изданию «Бабель».
По его словам, Мендель уже написала заявление, но пока продолжает исполнять свои обязанности. Как отметил Подоляк, она будет работать в офисе президента на другом направлении.
«Принято решение об усилении конкретных коммуникационных направлений, в связи с чем Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ», — сказал Подоляк.
Советник заявил, что у Мендель есть отличные связи в этом медийном секторе, она будет эффективнее на посту советника по международным коммуникациям.
«Соответственно, позиция «пресс-секретарь президента» будет выделена в отдельный функционал, уточнена и заполнена», — подытожил политик.
Мендель окончила филологический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Она заняла должность пресс-секретаря президента 3 июля 2019 года. До этого она работала на украинском телевидении и писала статьи, в том числе для американских СМИ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал привлечь к мирным переговорам по ситуации в Донбассе другие государства.