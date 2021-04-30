Председатель Европарламента вошел в российский черный список

Россия запретила въезд в страну восьми официальным лицам из стран Евросоюза в ответ на санкции, которые были введены ЕС против российских граждан. Под ограничения попали председатель Европарламента Давид-Мария Сассоли и глава берлинской прокуратуры Йорг Раупах, следует из заявления МИД России.

«Подобные действия Евросоюза не оставляют сомнений, что их истинная цель — любой ценой сдержать развитие нашей страны. Навязать свою однобокую концепцию «миропорядка, основанного на правилах», подрывающую международное право. Бросить неприкрытый вызов самостоятельности российской внешней и внутренней политики», — обратили внимание в российском министерстве.

Как считают в МИД, новые ограничения и санкции против России вводят при поощрении Соединенных Штатов, которые не скрывают заинтересованности в повторном превращении Европы в арену острой геополитической конфронтации.

Кроме того, в список попали и другие шесть граждан стран-членов Евросоюза и представителей официальных структур ЕС.

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