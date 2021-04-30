В МИД России прокомментировали ограничение консульских услуг США

Решение посольства Соединенных Штатов ограничить с 12 мая оказание консульских услуг в России выглядит как проявление неэффективности американских дипломатических служб. Об этом сообщается на странице МИД России в Facebook.

«На первый взгляд, объявленное посольством США решение ограничить с 12 мая оказание консульских услуг в России выглядит как проявление архаичности и неэффективности американских консульских и дипломатических служб. В качестве причины называется вынужденное сокращение «местного персонала», — заявили в пресс-службе.

Как считают в ведомстве, «проще было бы сказать: не умеем и не хотим работать».

Ко всему прочему, в МИД вспомнили, что ранее визовое обслуживание осуществлялось с многомесячными задержками. Например, ожидание «интервью» у американского консула составляло до года, обратили внимание в министерстве.

«В российских консульских учреждениях, число которых американская сторона в последние годы существенно сократила, срок оформления виз остался прежним — до 10 дней», — подчеркнули представители МИД.

Ранее в Совфеде оценили заявления посольства США о прекращении выдачи виз.