Путин и Курц провели переговоры

Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц провели телефонные переговоры. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«По инициативе австрийской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Федеральным канцлером Австрийской Республики Себастьяном Курцем», — говорится в сообщении.

Политики обсудили вопросы российско-австрийских отношений, в том числе борьбу с коронавирусом и перспективы механизмов двухстороннего сотрудничества.

Также Путин объяснил подходы России к вопросу урегулирования конфликта на Украине, подчеркнув необходимость выполнения Минских соглашений. Была отмечена недопустимость иностранного вмешательства в ситуацию в Белоруссии.

Курц, в свою очередь, поблагодарил за приглашение на Петербургский международный экономический форум, который пройдет в июне этого года, а также подтвердил свое участие. Кроме того, канцлер предложил провести российско-американскую встречу на высшем уровне в Вене, если стороны согласуют необходимые детали.

Ранее МИД Австрии прокомментировал сообщения о месте проведения саммита российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена, сообщив, что конкретное место и время смогут определить только правительства этих стран.