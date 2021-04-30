МИД Украины раскрыл темы предстоящих переговоров с госсекретарем США Блинкеном

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ходе визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев будут обсуждены главным образом безопасность, энергетика, экономика и возможная помощь Соединенных Штатов в продвижении реформ в украинском государстве. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее 30 апреля Блинкен заявил, что планирует посетить Украину на следующей неделе (3-9 мая).

Кулеба также отметил, что визит американского госсекретаря в Киев хорошо подготовлен, а с американской стороной ведутся интенсивные контакты.

«У нас было очень много разговоров в принципе. Я не помню, чтобы в истории Украины за такое короткое время произошло так много контактов с США на всех уровнях. И президент, и министр обороны, и мои контакты, и руководитель офиса президента», — сказал министр, отметив, что с Блинкеном состоится предметный разговор.