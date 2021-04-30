В Кремле оценили предложение Зеленского встретиться с Путиным в Ватикане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга ответил на вопрос журналистов о том, согласен ли Папа Римский предоставить площадку в Ватикане для переговоров российского лидера Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.

Ранее Зеленский заявил, что считает Ватикан идеальным местом для встречи с Путиным.

По словам Пескова, сначала по этому поводу российская сторона должна получить официальные предложения, которые пока не поступали ни по каким каналам.

«Возможно, Зеленский принимает самоличные решения, быстро их формирует. Но у нас есть определенный процесс формирования позиции, а после формулирования позиции собираются и ведут разговор», — подчеркнул представитель Кремля.

20 апреля Зеленский во время видеообращения предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

В дальнейшем Зеленский заявил, что Путин подтвердил желание встретиться.