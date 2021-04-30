МИД РФ призывает Киргизию и Таджикистан не допускать новых конфликтов на границе

Россия призывает Киргизию и Таджикистан принять меры, чтобы предотвратить возникновение новых конфликтов на границе. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, чьи слова приводятся на сайте ведомства.

«Призываем стороны путем дальнейших переговоров – в духе союзничества и добрососедства – выйти на устойчивые и долговременные договоренности, позволяющие нормализовать ситуацию», — говорится в сообщении.

Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство поддерживает решение двух стран о создании совместной рабочей группы для информационной работы с населением, патрулирования и мониторинга обстановки на киргизско-таджикистанской границе.

«Россия, следуя принципам стратегического партнерства и союзничества с Киргизией и Таджикистаном, готова всемерно содействовать решению любых спорных вопросов политико-дипломатическими методами», — подчеркнула Захарова.

Конфликт на киргизско-таджикистанской границе, начавшийся 28 апреля, привел к гибели около двух десятков человек. По данным минздрава Киргизии, всего в результате инцидента пострадало 134 гражданина республики, более полутора десятка скончались. По данным таджикистанской стороны, погибли трое граждан республики, еще 31 был ранен. Россиян среди пострадавших нет, согласно данным российского посольства в Бишкеке. Стороны договорились о прекращении огня, однако уже утром 30 апреля сообщалось, что перестрелки продолжаются.