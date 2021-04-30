Путин выразил соболезнования Нетаньяху в связи с гибелью людей на празднике

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху в связи с гибелью людей во время праздника Лаг ба-Омер на севере Израиля. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава РФ подчеркнул, что в российское государство «разделяют скорбь дружественного народа Израиля».

Также российский лидер выразил соболезнования родным и близким жертв трагедии и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 44 человека погибли и более 100 человек получили ранения в результате обрушения трибуны во время праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон, расположенной рядом с городом Цфат на севере Израиля.

Празднование еврейского праздника Лаг Ба-Омер стало первым массовым мероприятием в стране после отмены ограничений по коронавирусной инфекции.