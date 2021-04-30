Число погибших при давке на празднике в Израиле возросло до 44

По меньшей мере 44 человека погибли в результате обрушения трибуны во время праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон, расположенной рядом с городом Цфат на севере Израиля. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее «ужасной катастрофой».

По предварительным данным на одном из концертов, в котором приняли участие 100 тыс. граждан, обрушилась трибуна. Однако служба спасения Магена Давида Адома заявила, что трагедия была вызвана давкой и переполненностью.

Отмечается, что на данный момент более 100 человек получили ранения.

По словам представителя полиции, десятки участников концерта поскользнулись, упав на тех, кто был ниже их, когда они шли по скользкой дорожке, тем самым они вызвали «сокрушительный эффект домино».

Представитель MDA Заки Хеллер подчеркнул, что смерть была вызвана сильной переполненностью.

«Есть погибшие, это очень ужасная трагедия», — отметил он, добавив, что это была очень сложная спасательная операция.

Кроме того, уточняется, что в нескольких израильских больницах были открыты горячие линии для людей, созданные для поиска родственников и друзей.

Празднование еврейского праздника Лаг Ба-Омер стало первым массовым мероприятием в стране после отмены ограничений по коронавирусной инфекции.

Ранее в Израиле обрушились трибуны, десятки людей были ранены или погибли.