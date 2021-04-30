Таджикистан и Киргизия создадут рабочую группу по урегулированию конфликта

МИД Таджикистана сообщил о состоявшейся встрече представителей Киргизии и Таджикистана по урегулированию вооруженного конфликта на границе двух стран. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Принято решение создать рабочую группу из числа сотрудников соответствующих органов сторон по контролю над ходом реализации достигнутых договоренностей и принятии неотложных мер для деэскалации ситуации на линии государственной границы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что две страны договорились прекратить боевые действия на приграничных участках Согдийской и Баткенской областей, а также отвести войска и технику от границы.

Ранее Таджикистан открыл огонь по киргизским пограничным заставам. По данным СМИ, сначала началась перестрелка в местности «Головной», в результате которой пострадали гражданские лица и военные Киргизии. После этого Таджикистан открыл огонь по пограничным заставам «Капчыгай», «Мин-Булак», «Достук», а также по пограничным постам «Кожогар» и «Булак-Баши». В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы «Достук» Баткенского пограничного отряда.

На границе Киргизии и Таджикистана в среду, 28 апреля, между местными жителями произошел конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной», который таджикская сторона считает своей территорией, киргизская — спорной.

В ночь на четверг, 29 апреля, по сообщению Пограничной службы Киргизии, ситуация ухудшилась и сейчас является «напряженной». В Киргизии по данному факту начато досудебное расследование.