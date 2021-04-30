Пушков ответил читателям издания, предсказавшего поражение РФ в войне с НАТО

Российский сенатор Алексей Пушков ответил болгарским читателям издания «Дневник», которое заявило, что в случае войны России и НАТО, Североатлантический альянс одержит победу. Об этом он пишет у себя в Twitter.

«Удивительно недалекие рассуждения. И удивляет градус ненависти к России в некоторых отзывах. Предшественники этой публики когда-то тоже относили Болгарию к «цивилизованному миру» во главе с Гитлером. Не стоит забывать, что в годы второй мировой Болгария была союзником Гитлера», — написал Пушков.

Ранее Пушков рассказал в своем Telegram-канале, зачем США и НАТО нагнетают «истерию» о якобы военной угрозе со стороны Калининграда. Политик указал, что они делают это, чтобы расширить свое военное присутствие в Восточной Европе.

По словам Пушкова, Вашингтону и Североатлантическому альянсу нужно «постоянно держать эту тему, чтобы обосновать насыщение Прибалтики, Польши и Балтийского моря своими вооруженными силами».

Он считает, что Соединенные Штаты и НАТО также собираются подтягивать Финляндию к военным маневрам НАТО и подталкивать Швецию к вступлению в альянс, не взирая на нейтральный статус этой страны.