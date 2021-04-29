Болгария решила объявить российского дипломата персоной нон грата
Екатерина Зайцева
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МИД Болгарии решило объявить персоной нон грата российского дипломата. Об этом сообщает ТАСС.
«Министерство иностранных дел Республики Болгария объявит еще одного российского дипломата персоной нон грата», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Болгарский МИД также попросил правоохранительные органы России оказать полное содействие в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах.
В российском Министерстве иностранных дел в свою очередь заявили, что предпримут ответные шаги в связи с высылкой российского дипломата из Болгарии.
Накануне стало известно, что МИД Болгарии вызвал российского посла Элеонору Митрофанову.
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